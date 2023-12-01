البنك الدولي يمنح أوكرانيا قرضا بـ 1.2 مليار دولار

أعلن البنك الدولي عن تقديم قرض بحجم 1.2 مليار دولار لأوكرانيا بضمانات من الحكومة اليابانية.

وحسب بيان نشره المكتب الصحفي للبنك الدولي، يوم الخميس، فإن الموارد تخصص لدعم 29 برنامجا اجتماعيا لمساعدة السكان الأوكرانيين.

وأشار البيان إلى أن القرض يمنح في إطار صندوق ADVANCE Ukraine، ويعتبر "جزءا من حزمة الدعم الدولي لأوكرانيا الرامي إلى تلبية احتياجاتها المالية في عام 2024".

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ومن المقرر أن تنفق الموارد على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والطلبة والمنكوبين جراء كارثة محطة تشيرنوبل الكهرذرية وغيرهم من الطبقات الأكثر عرضة للمعاناة.

وحتى الآن رصد البنك الدولي أكثر من 38 مليار دولار لتقديم "الدعم المالي الطارئ" لأوكرانيا بضمانات العديد من الدول المانحة، بما فيها الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا والنرويج وهولندا وكندا وألمانيا وسويسرا وغيرها.

المصدر: تاس