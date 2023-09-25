100 مليون دولار من بريطانيا لتسديد المعاشات التقاعدية في أوكرانيا

أفادت وزارة مالية أوكرانيا، بأنها تلقت 100 مليون دولار من بريطانيا عبر صندوق استئماني للبنك الدولي، وسيتم استخدام الأموال للتعويض عن مدفوعات المعاشات التقاعدية.

يوم الخميس الماضي أعلن وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو أن بلاده تلقت 1.25 مليار دولار من الولايات المتحدة، وسيتم استخدام الأموال لسداد نفقات ميزانية الدولة.

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وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة الأوكرانية: "اليوم، 25 سبتمبر، تلقت أوكرانيا 100 مليون دولار من البنك الدولي بضمان بريطاني. سيتم استخدام الأموال للتعويض جزئيا عن نفقات ميزانية الدولة في أوكرانيا لسداد مدفوعات المعاشات التقاعدية لشهر يوليو 2023".

وأضافت الوزارة أن إجمالي المساعدات المالية البريطانية المقدمة منذ فبراير 2022 يبلغ 1.6 مليار دولار.

وكما ذكرت روكسولانا بيدلاسا، رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني في الثلاثين من يوليو، فقد تم هذا العام اجتذاب 25.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية من الشركاء الدوليين لتمويل ميزانية أوكرانيا، والتي بلغت 49.1% من إجمالي الإيرادات.

المصدر: نوفوستي