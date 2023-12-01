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أعضاء في الكونغرس الأمريكي يطالبون بالتحقيق مع شركة صينية لصناعة المسيرات

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أعضاء في الكونغرس الأمريكي يطالبون بالتحقيق مع شركة صينية لصناعة المسيرات
Legion-Media JAMES ATOA
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طالبت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري بإجراء تحقيق مع شركة Autel Robotics الصينية لصناعة الطائرات المسيرة.

ووجهت مجموعة من 11 نائبا، بمن فيهم رئيس لجنة شؤون الصين في مجلس النواب، رسالة إلى وزارات التجارة والدفاع والخزانة بطلب التحقيق في أنشطة الشركة وفرض عقوبات عليها في حال الضرورة.

ويعتقد النواب بأن الشركة مرتبطة بالجيش الصيني و"تمثل خطرا مباشرا على الأمن القومي الأمريكي، إذ أن الأجهزة الأمنية المحلية وسلطات الولايات تشتري وتستخدم طائرات مسيرة من صنع Autel، مما قد يؤدي إلى الكشف عن معلومات سرية في كافة أنحاء البلاد".

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وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد فرضت في عام 2020 عقوبات على شركة DJI الصينية لصناعة الطائرات المسيرة، لتعاونها المزعوم مع الجيش الصيني والمشاركة في "قمع أقلية الأويغور" في إقليم شينجيانغ.

ويعتقد النواب الأمريكيون أن شركة Autel قد تكون متورطة في أنشطة مماثلة، وكذلك قد تكون قدمت دعما لروسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وتعهد البنتاغون بالرد على رسالة النواب، بينما لم تعلق وزارتا التجارة والخزانة عليها. كما لم تعلق الشركة الصينية على الموضوع.

المصدر: رويترز

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