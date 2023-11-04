بايدن يمدد مرسوم ترامب حول حظر الاستثمارات في بعض الشركات الصينية

مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن عاما واحدا سريان المرسوم حول حظر الاستثمارات الأمريكية في بعض الشركات الصينية التي اعتبرت واشنطن أنها تمثل خطرا على الأمن القومي الأمريكي.

وجاء في بيان نشره البيت الأبيض بهذا الصدد، يوم الجمعة، أن بايدن يعتقد بأن الصين "تستخدم الرأسمال الأمريكي لمصلحتها من أجل توفير الموارد والوسائل لتطوير وتحديث قواتها المسلحة والاستخبارات وغير ذلك من الأجهزة الأمنية".

وأضاف أن ذلك "يسمح للصين بتهديد الأراضي الأمريكية والقوات الأمريكية في الخارج بشكل مباشر".

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وأشارت إلى أن الاستثمار في الأصول التي توفر التمويل لعدد من الشركات الصينية لا يزال يمثل "خطرا استثنائيا على الأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية واقتصادها".

يذكر أن المرسوم الذي يحظر على المستثمرين الأمريكيين الاستثمارات في عدد من الشركات الصينية التي تقول واشنطن إنها على صلة بالجيش الصيني، وقعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 12 نوفمبر عام 2020.

وتضم قائمة الشركات التي يحظر الاستثمار فيها 59 شركة، تمت إضافة 11 منها إلى القائمة بعد تولي جو بايدن منصب الرئاسة الأمريكية في 2021.

المصدر: تاس