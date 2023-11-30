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وزير الداخلية الفرنسي يتلقى تهديدات بالقتل

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وزير الداخلية الفرنسي يتلقى تهديدات بالقتل
Globallookpress
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ذكرت قناة "بي إف إم تي في" يوم الخميس، أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، تلقى في الأيام الأخيرة، تهديدات بالقتل بعد أن أعلن عن رغبته في "حل عدة جماعات يمينية متطرفة صغيرة".

وأوضحت القناة أنه "الوزير سيقدم شكوى بعد إرسال التهديدات بالقتل عبر نموذج اتصال بسيط على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الفرنسية".

كما ذكر موقع "فرانس إنفو"، أن التهديدات من "اليمين المتطرف"، حيث جاء فيها: "أردت أن أحذرك من أننا سنقوم بتحييدك، فأنت لا تدافع عن علمك.. قد تكون محاصرا من قبل الشرطة، ولن تتمكن من إيقاف رصاصة".

وجاء في تهديد آخر: "أحذرك أيها الوزير الزائف، عمرك يقصر مع كل ثانية تمر".

وأعلن الوزير جيرالد دارمانين يوم الثلاثاء الماضي، عن "مطالبته بحل ثلاث مجموعات يمينية متطرفة صغيرة، بما في ذلك فرقة مارتيل"، بعد اعتداءات عديدة قام بها نشطاء يمينيون متطرفون في عدة مدن ردا على وفاة توماس، في كريبول خلال مهرجان قروي.

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المصدر: RT + "بي إف إم تي في"

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