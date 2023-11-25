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أعمال شغب جنوبي فرنسا بعد مقتل شاب

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أعمال شغب جنوبي فرنسا بعد مقتل شاب
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اندلعت أعمال شغب في مدينة رومان سور إيزير Romans-sur-Isère في جنوب شرق فرنسا، بعد مقتل مراهق يبلغ من العمر 16 عاما.

وتشهد المدينة وضعا أمنيا متوترا إثر وفاة الشاب توماس متأثرا بجراحه التي أصيب بها أثناء عراك في كريبول (قرية في جنوب شرق البلاد).

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، بدأ العراك عندما قالت عصابة إنها قدمت "لذبح الأشخاص البيض".

وألقت الشرطة القبض على 9 أشخاص مشتبه بهم، جميعهم يعيشون في رومان سور إيزير.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن نشطاء من اليمين المتطرف قاموا اليوم، على إثر الحادثة، بإحراق صناديق القمامة، وألقوا الحجارة على الشرطة وهتفوا "العدالة لتوماس!".

وقد تم اعتقال 17 شخصا، أصيب 3 منهم بجروح طفيفة أثناء الاعتقال.

المصدر: وكالات

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