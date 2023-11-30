سلوفاكيا تعلن التحضير لمرحلة ما بعد الأزمة الأوكرانية واستعادة العلاقات مع روسيا

أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، أنه يجب على السلطات السلوفاكية التحضير لتوحيد معايير العلاقات مع روسيا، والتي أصبحت أكثر تعقيدا بعد 24 فبراير 2022.

ونقل المكتب الصحفي للحكومة السلوفاكية تصريحات فيتسو التي أدلى بها خلال لقائه مع سفير روسيا، إيغور براتشيكوف، وسفير الولايات المتحدة، غوتام رانا، التي قال فيها إن "سلوفاكيا ملزمة بالاستعداد للفترة التي ستأتي بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا، لتوحيد معايير العلاقات السلوفاكية الروسية".

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وأكد رئيس الوزراء السلوفاكي أن بلاده مهتمة بإنهاء النزاع في أوكرانيا بأقرب وقت ممكن.

وأضاف فيتسو للسفيرين: "أولوية السياسة الخارجية التي أعتزم تنفيذها هي حماية وتنفيذ مصالح الدولة السلوفاكية، والتي تشمل دعم مبادرات السلام، وليس الحرب المستمرة في أوكرانيا".

وأكد وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار، في وقت سابق بأن براتيسلافا تعتبر إعلان هدنة وبدء مفاوضات هو الحل الأمثل لأزمة أوكرانيا، حيث لا يوجد تقدم في النزاع، ويستمر سقوط الضحايا من الجانبين.

ومنعت الحكومة السلوفاكية الجديدة اليوم مبادرة من سابقتها بتخصيص حزمة أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 40.3 مليون يورو.

المصدر: تاس