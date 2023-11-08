الحكومة السلوفاكية الجديدة تمنع شحنة ذخيرة إلى أوكرانيا

منعت الحكومة السلوفاكية الجديدة مبادرة من سابقتها بتخصيص حزمة أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 40.3 مليون يورو، وفقا للوثائق التي استعرضها مجلس الوزراء.

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وجاء في بيان الحكومة أنها "لا توافق على اقتراح نقل المواد العسكرية إلى أوكرانيا"، وكان التشكيل السابق لمجلس الوزراء قد اقترح تخصيص 40.3 مليون يورو لكييف لتلبية الاحتياجات العسكرية، حيث كان الأمر يتعلق بشكل أساسي بالذخيرة، حيث اقترحت الرئيسة السلوفاكية زوزانا كابوتوفا، أوائل أكتوبر الماضي، تأجيل النظر في المبادرة إلى حين تشكيل حكومة جديدة. ونتيجة للانتخابات، تم تشكيل الائتلاف الحاكم من حزب SMER وحزب HLAS-SD "صوت"، وحزب SNS "الوطني السلوفاكي"، وترأس الحكومة زعيم SMER روبرت فيكو، الذي أصبح رئيس وزراء سلوفاكيا للمرة الرابعة.

وسبق أن انتقد فيكو مرارا وتكرارا سلطات البلاد لدعمها أوكرانيا، ووعد بوقف الدعم العسكري لكييف. ووفقا له، بسبب نقل المعدات العسكرية إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وجد جيش البلاد نفسه في حالة يرثى لها، وطالب فيكو بمحاسبة أعضاء الحكومة السلوفاكية الذين قرروا تسليم مقاتلات من طراز "ميغ-29" للجيش الأوكراني، وانتقد السلطات لنقلها نظام دفاع جوي عامل من طراز "إس-300" إلى كييف.

إضافة إلى ذلك، تحدث فيكو عن استحالة عضوية أوكرانيا في "الناتو" ودعا روسيا والولايات المتحدة إلى التفاوض على هدنة في منطقة الصراع.

المصدر: نوفوستي