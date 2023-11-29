خامنئي ينشر فيديو للمدمرة الإيرانية "ديلمان" ويعلق عليه (فيديو)

نشرت صفحة المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي في منصة "إكس" مقطع فيديو يظهر المدمرة الإيرانية "ديلمان"، المنضمة إلى الأسطول البحري الإيراني الأسبوع الجاري.

وجاء في التعليق على مقطع الفيديو على منصة "إكس": "لم يكن يُتخيّل ذات يوم أن تكون القوات البحرية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية قادرة على الحضور في بحر قزوين، ولكن تُصنع اليوم المدمرات على شواطئه وتوضع في المياه مباشرة.".

لم يكن يُتخيّل ذات يوم أن القوات البحرية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية ستكون قادرة على الحضور في بحر قزوين، ولكن تُصنع اليوم المدمرات على شواطئه وتوضع في المياه مباشرة. pic.twitter.com/7k6cAT3AEs — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) November 28, 2023

ويوم الاثنين، أعلن الجيش الإيراني عن إلحاق المدمرة "ديلمان" بأسطول الشمال التابع للقوات البحرية.

وتعد مدمرة "ديلمان" الخامسة في مشروع "موج"، وقد صممت وأنجزت بإشراف القوة البحرية الاستراتيجية للجيش الإيراني، وبانضمامها أصبح يشمل الأسطول الإيراني 5 مدمرات هي "جماران"، "سهند"، "دماوند"، "ودنا".

جدير بالذكر أن مدمرة "ديلمان" مزودة براجمات للصواريخ ومنصة لإطلاق الطوربيدات ومدافع ورشاشات، ومنظومة دفاعية ومنظومة للمطاردة والسيطرة على الهجمات البحرية.

إقرأ المزيد

ويبلغ طول "ديلمان" 94.5 مترا وعرضها 11 مترا ووزنها 1500 طن وتقدر سرعتها بـ26 عقدة بحرية.

إقرأ المزيد

وهي قادرة على حمل أنواع من الرادارات، وتم تصميم هيكلها بحيث لا تعكس الرادار، وتمتاز بمحرك متطور، والسونار المستخدم فيها من أحدث الأنواع وذو دقة عالية.

المصدر: RT