 
مباشر
عاجل
نيبينزيا: إسرائيل استغلت الانقسام في مجلس الأمن بدعم من واشنطن للاستمرار في حرب تطهير عرقي بغزة

خامنئي ينشر فيديو للمدمرة الإيرانية "ديلمان" ويعلق عليه (فيديو)

أخبار العالم

خامنئي ينشر فيديو للمدمرة الإيرانية
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wiap

نشرت صفحة المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي في منصة "إكس" مقطع فيديو يظهر المدمرة الإيرانية "ديلمان"، المنضمة إلى الأسطول البحري الإيراني الأسبوع الجاري.

وجاء في التعليق على مقطع الفيديو على منصة "إكس": "لم يكن يُتخيّل ذات يوم أن تكون القوات البحرية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية قادرة على الحضور في بحر قزوين، ولكن تُصنع اليوم المدمرات على شواطئه وتوضع في المياه مباشرة.".

ويوم الاثنين، أعلن الجيش الإيراني عن إلحاق المدمرة "ديلمان" بأسطول الشمال التابع للقوات البحرية.

وتعد مدمرة "ديلمان" الخامسة في مشروع "موج"، وقد صممت وأنجزت بإشراف القوة البحرية الاستراتيجية للجيش الإيراني، وبانضمامها أصبح يشمل الأسطول الإيراني 5 مدمرات هي "جماران"، "سهند"، "دماوند"، "ودنا".

جدير بالذكر أن مدمرة "ديلمان" مزودة براجمات للصواريخ ومنصة لإطلاق الطوربيدات ومدافع ورشاشات، ومنظومة دفاعية ومنظومة للمطاردة والسيطرة على الهجمات البحرية.

إقرأ المزيد
أدميرال إيراني يكشف تفاصيل جديدة عن خصائص المدمرة
أدميرال إيراني يكشف تفاصيل جديدة عن خصائص المدمرة "ديلمان" الموضوعة في الخدمة اليوم (صور)

ويبلغ طول "ديلمان" 94.5 مترا وعرضها 11 مترا ووزنها 1500 طن وتقدر سرعتها بـ26 عقدة بحرية.

إقرأ المزيد
القوات الإيرانية ترصد الإسطول البحري في مياه الخليج وحاملة الطائرات أيزنهاور بـ
القوات الإيرانية ترصد الإسطول البحري في مياه الخليج وحاملة الطائرات أيزنهاور بـ"المسيرات" (فيديو)

وهي قادرة على حمل أنواع من الرادارات، وتم تصميم هيكلها بحيث لا تعكس الرادار، وتمتاز بمحرك متطور، والسونار المستخدم فيها من أحدث الأنواع وذو دقة عالية.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا