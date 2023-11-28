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القوات الإيرانية ترصد الإسطول البحري في مياه الخليج وحاملة الطائرات أيزنهاور بـ"المسيرات" (فيديو)

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القوات الإيرانية ترصد الإسطول البحري في مياه الخليج وحاملة الطائرات أيزنهاور بـ
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أفادت وكالة "مهر" بأن البحرية الإيرانية ترصد أسطول البحري الأمريكي بالطائرات المسيرة قبل دخوله مياه الخليج.

وبثت البحرية الإيرانية اليوم الثلاثاء مقطع فيديو، يظهر فيه أنه تم رصد الأسطول الأمريكي المكون من حاملة الطائرات أيزنهاور "cvn-69 Eisenhower" والطراد "CG56" الفلبيني والمدمرة "DDG107 Gravely" والمدمرة "DDG63 Stettem" والفرقاطة الفرنسية "D-653 Longdong" من قبل أنظمة الاستخبارات غير المأهولة والمأهولة التابعة للبحرية قبل دخولها إلى مياه الخليج.

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وقالت القيادة الأميركية، في بيان الأحد إن المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات أيزنهاور (IKECSG) أكملت عبور مضيق هرمز لدخول مياه الخليج بينما تواصل المجموعة الهجومية دعم مهام القيادة المركزية الأميركية".
وأضافت أن حاملة الطائرات أيزنهاور ستقوم بدوريات لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية الرئيسية مع دعم متطلبات القيادة المركزية الأميركية في جميع أنحاء المنطقة.

المصدر: "مهر"

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