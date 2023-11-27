المدمرة "ديلمان" تنضم للأسطول الإيراني (فيديو+ صور)

أعلن الجيش الإيراني عن إلحاق المدمرة "ديلمان" بأسطول الشمال للقوات البحرية.

وتعد مدمرة "ديلمان" الخامسة من مشروع "موج"، وقد صممت وأنجزت بإشراف القوة البحرية الاستراتيجية للجيش الإيراني، ومع انضمامها أصبح يشمل الأسطول الإيراني 5 مدمرات هي "جماران"، "سهند"، "دماوند"، "ودنا".

جدير بالذكر أن مدمرة "ديلما" مزودة براجمات للصواريخ ومنصة لإطلاق الطوربيدات ومدافع ورشاشات، ومنظمومة دفاعية ومنظمومة للمطاردة والسيطرة على الهجمات البحرية.

ويبلغ طول "ديلمان" 94.5 متر وعرضها 11 مترا ووزنها 1500 طن وتقدر سرعتها بـ26 عقدة بحرية.

وقادرة على حمل أنواع من الرادارات، وتم تصميم هيكلها بحيث لا تعكس الرادار، وتمتاز بمحرك متطور، والسونار المستخدم فيها من أحدث الأنواع وذو دقة عالية.

المصدر: RT