روسيا تدعو إسرائيل إلى التصديق العاجل على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

دعت روسيا إسرائيل إلى التصديق العاجل على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأعربت عن قلقها الشديد إزاء تهديد الجيش الإسرائيلي باستخدام الأسلحة الكيميائية.

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وقال المبعوث الروسي لدى المنظمة ألكسندر شولغين خلال المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأعضاء في لاهاي: "نحن قلقون تجاه ما تتناقله وسائل الإعلام حول تهديد إسرائيل باستخدام أسلحة كيميائية أو مواد كيميائية في انتهاك لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية".

ودعا شولغين إسرائيل إلى "التصديق العاجل على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".

وتحظر الاتفاقية إنتاج وتطوير وامتلاك وتخزين الأسلحة الكيميائية والاحتفاظ بها أو نقلها أو استعمالها من جانب الدول الأطراف في الاتفاقية.

المصدر: نوفوستي