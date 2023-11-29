 
مباشر

روسيا تدعو إسرائيل إلى التصديق العاجل على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

أخبار العالم

روسيا تدعو إسرائيل إلى التصديق العاجل على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
Globallookpress Peter Kneffeldpa
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wi8y

دعت روسيا إسرائيل إلى التصديق العاجل على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأعربت عن قلقها الشديد إزاء تهديد الجيش الإسرائيلي باستخدام الأسلحة الكيميائية.

إقرأ المزيد
لليوم الثاني على التوالي.. إسرائيل تخرق الهدنة في غزة
لليوم الثاني على التوالي.. إسرائيل تخرق الهدنة في غزة

وقال المبعوث الروسي لدى المنظمة ألكسندر شولغين خلال المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأعضاء في لاهاي: "نحن قلقون تجاه ما تتناقله وسائل الإعلام حول تهديد إسرائيل باستخدام أسلحة كيميائية أو مواد كيميائية في انتهاك لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية".

ودعا شولغين إسرائيل إلى "التصديق العاجل على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".

وتحظر الاتفاقية إنتاج وتطوير وامتلاك وتخزين الأسلحة الكيميائية والاحتفاظ بها أو نقلها أو استعمالها من جانب الدول الأطراف في الاتفاقية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا