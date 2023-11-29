زاخاروفا: روسيا ستأخذ بعين الاعتبار احتمال إقدام "الناتو" على مرافقة سفن الحبوب الأوكرانية

أشارت الخارجية الروسية إلى أن تصريح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول حماية سفن "الناتو" لسفن الحبوب الأوكرانية غطاء لمغامرات عسكرية جديدة، وأن روسيا ستأخذ ذلك بعين الاعتبار.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "الهدف المعلن المتمثل في حراسة السفن التي تحمل الحبوب بالسفن الحربية لـ"الناتو"، غطاء كامل لمغامرات عسكرية محتملة لكييف. تصريحات زيلينسكي هذه تشير إلى أن تسليح نظام كييف من قبل دول "الناتو" لا يتوقف ولو لدقيقة واحدة، وأن داعميه مستعدون لاستخدام أي ذريعة لذلك".

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وأكدت زاخاروفا أن كييف والغرب يعمدان إلى بث مزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة البحر الأسود ويريدان تصعيد الأزمة، وأنه إن تم ذلك فإن القيادة العسكرية الروسية ستأخذ ذلك في عين الاعتبار.

وقال زيلينسكي في وقت سابق إن أوكرانيا ستستقبل سفنا من الغرب لمرافقة السفن التي تنقل الحبوب.

المصدر: تاس





