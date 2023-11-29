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الخارجية الروسية تطالب المنظمات الدولية بتقييم أوضاع دور الأيتام في أوكرانيا

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الخارجية الروسية تطالب المنظمات الدولية بتقييم أوضاع دور الأيتام في أوكرانيا
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طالبت الخارجية الروسية المنظمات الدولية بتقييم الوضع في دار الأطفال المعوقين في دير بلدة بانتشيني بمقاطعة تشيرنوفتسي غرب أوكرانيا، والتحقيق في انتهاكات كييف وملاحقة القائمين عليه.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "أرسلنا مناشدات لتقييم الوضع حول دار الأيتام في أوكرانيا إلى مفوض حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة فولكر تورك، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلغا شميد، ومدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ماتيو ميكاتشي، وإلى المنظمات الحقوقية وبانتظار رد واضح".

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وأشارت زاخاروفا إلى أنه في أوائل نوفمبر، حاولت الاستخبارات الأوكرانية اقتحام دير "بانشينسكي" وملجأ الأطفال المعوقين فيه، وأن إدارة أمن الدولة الأوكرانية تلاحق القائمين علي الدير والملجأ.

المصدر: نوفوستي

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