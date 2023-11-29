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تصريحات لبابا الفاتيكان تغضب مجمع الحاخامات

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تصريحات لبابا الفاتيكان تغضب مجمع الحاخامات
AP
البابا فرانسيس
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انتقد المجمع الحاخامي الإيطالي تصريحات البابا فرانسيس حول الإرهاب وطالب الفاتيكان بالتوضيح، حسب صحيفة "بوليتيكو".

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البابا فرنسيس: الصراع بين إسرائيل وحماس تجاوز الحرب ليصبح
البابا فرنسيس: الصراع بين إسرائيل وحماس تجاوز الحرب ليصبح "إرهابا"

صرّح البابا بأن الصراع بين إسرائيل وحماس انتقل من الحرب إلى الإرهاب. واعتبر مجلس الحاخامات أن البابا يتهم كلا الطرفين علنا بالإرهاب. وأضاف المجلس: هناك تصريحات إشكالية لأعضاء بارزين في الكنيسة؛ إما تخلو من إدانة حماس أو تساوي بين حماس وإسرائيل.

وكان البابا فرانسيس قد التقى يوم الأربعاء الماضي بوفدين؛ أحدهما من عائلات الرهائن الإسرائيليين، والآخر لعائلات فلسطينية من غزة لهم أقارب في السجون الإسرائيلية. وبعد اللقاء دعا الناس إلى الصلاة من أجل الجانبين لأن كلاهما يعاني.

ولم يرد البابا على طلب المجمع الحاخامي شخصيا، بل دافع عنه الكاردينال ماتيو زوبي قائلا: البابا حذر في مواقفه.

المصدر: بوليتيكو

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