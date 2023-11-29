بابا الفاتيكان يلغي زيارته إلى دبي

ألغى البابا فرنسيس أمس الثلاثاء زيارته المقررة إلى دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، بتوصية من الأطباء المشرفين على علاجه.

وأعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس ألغى رحلته امتثالا لتعليمات الأطباء تجنبا لتدهور صحته، رغم تعافيه من الانفلونزا والتهاب الرئة.

وكان من المقرر أن يغادر البابا فرنسيس روما الجمعة، لإلقاء كلمة في مؤتمر "كوب 28" يوم السبت، إلى جانب افتتاح جناح ديني يوم الأحد على هامش المؤتمر قبل عودته إلى بلاده.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني إن فرنسيس يتحسن من الانفلونزا والتهاب الجهاز التنفسي الذي أجبره على إلغاء مقابلاته السبت، لكن الأطباء طلبوا من البابا إلغاء رحلته المقررة إلى دبي خلال الأيام المقبلة.

وأضاف: "البابا فرنسيس استجاب لطلب الأطباء مع أسف بالغ، ولذلك ألغيت الرحلة".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرة الثانية التي يضطر فيها البابا إلى إلغاء رحلة خارجية بسبب حالته الصحية، حيث اضطر لتأجيل رحلة كانت مقررة إلى الكونغو وجنوب السودان عام 2022، بسبب إصابته بالتهاب في الركبة على الرغم من أنه تمكن من القيام بالرحلة في وقت سابق من العام الجاري.

المصدر: أ ب