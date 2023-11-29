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مادورو يدعو بايدن لرفع كافة العقوبات عن فنزويلا

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مادورو يدعو بايدن لرفع كافة العقوبات عن فنزويلا
Globallookpress Jesus Vargas/dpa
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دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة لرفع كافة العقوبات عن فنزويلا وفتح مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وقال مادورو خلال اجتماع مكرس للشؤون الاقتصادية، يوم الثلاثاء، إن "فنزويلا بأكملها متفقة على المطالبة برفع كافة العقوبات الاقتصادية بشكل كامل ونهائي، وفتح مرحلة جديدة، وعهد جديد من علاقات الاحترام والتعاون على أعلى المستويات بين الولايات المتحدة وفنزويلا".

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وأكد مادورو "استعداد كافة قطاعات فنزويلا السياسية والدينية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لتطوير علاقات احترام جديدة مع الولايات المتحدة".

يذكر أن الولايات المتحدة شددت عقوباتها على فنزويلا في عام 2019 على خلفية أزمة سياسية في البلاد وإعلان رئيس البرلمان آنذاك خوان غوايدو نفسه "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا واعتراف واشنطن به.

وطالت العقوبات الأمريكية كبار المسؤولين الفنزويليين والأجهزة الحكومية والقطاع المصرفي وقطاع الطاقة للبلاد، بما في ذلك شركة النفط الفنزويلية الحكومية.

وفي الفترة الأخيرة قامت الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا على خلفية استئناف الاتصالات بين الحكومة والمعارضة بعد فترة جمود في الحوار السياسي بينهما.

المصدر: تاس

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