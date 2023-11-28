القسام تؤكد التزامها بالهدنة رغم الخرق الإسرائيلي اليوم

أعلن المتحدث باسم كتائب القسام أن القوات الإسرائيلية اخترقت اليوم الهدنة في شمال قطاع غزة، ما أسفر عن اشتباكات بين الجانبين.

وأشار المتحدث إلى أن مقاتلي "القسام" تعاملوا مع الخرق الإسرائيلي شمال القطاع اليوم بنجاح.

وأضاف: "من جانبنا نحن ملتزمون بالهدنة ما التزم بها العدو، وندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنود الهدنة على الأرض وفي الأجواء".

ومن جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنه خلال الساعة الماضية، تم تفجير 3 عبوات ناسفة بالقرب من قواته في موقعين مختلفين شمال قطاع غزة، معتبرا أنه انتهاك للهدنة من طرف حركة "حماس".

وأفاد مراسل RT في وقت سابق اليوم بإطلاق الدبابات الإسرائيلية النار شمال غربي قطاع غزة، وتصاعد أعمدة من الدخان في المنطقة.

وذكر مراسلنا أن القوات الإسرائيلية فتحت النار من الدبابات على أطراف حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ شمال غرب مدينة غزة، بالرغم من تمديد الهدنة.

ووفقا لشهود عيان سمع دوي إطلاق كثيف للنار صباح اليوم الثلاثاء في غزة، إلى جانب مشاهدة طائرات إسرائيلية في الأجواء شمال القطاع.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أن القوات الإسرائيلية ترفض لغاية اللحظة السماح بإدخال الوقود لتشغيل المشافي في شمال القطاع.

ومن أهم ما جاء في كلمة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة:

أضرار القطاع الصحي جراء قصف الاحتلال وصلت إلى ملايين الدولارات

نطالب كل المؤسسات الدولية باتخاذ إجراءات فعالة لحماية المنظومة الصحية

تمكنا بإمكانات محلية من تشغيل وحدة الكلى في مجمع الشفاء الطبي

ما وصلنا من مساعدات طبية خلال الأيام الماضية محدود للغاية

نطالب بالضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات الطبية إلى شمال القطاع

نحتاج إلى أدوية خاصة بالتنفس لأطفال الخداج

هناك 3 مستشفيات عاملة فقط في شمال قطاع غزة

المستشفيات في شمال القطاع غير قادرة على التعامل مع الاحتياجات الملحة

نعمل بقدرات محدودة للغاية ونحتاج إلى مستشفيات ميدانية كبيرة

نطالب بإرسال الجرحى إلى خارج القطاع لتلقي الرعاية الطبية اللازمة

المصدر: RT