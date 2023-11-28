 
مباشر

بينها صور 7 مواقع وأهداف أمريكية .. زعيم كوريا الشمالية يطلع على أول لقطات من قمر الاستطلاع

أخبار العالم

بينها صور 7 مواقع وأهداف أمريكية .. زعيم كوريا الشمالية يطلع على أول لقطات من قمر الاستطلاع
AP Korean Central News Agency/Korea News Service via AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/whx9

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن القمر الصناعي الاستطلاعي الذي أطلقته بيونغ يانغ الأسبوع الماضي التقط صورا للبيت الأبيض والبنتاغون وقواعد عسكرية في الولايات المتحدة.

وأشارت الوكالة إلى أن زعيم البلاد كيم جونغ أون قد اطلع على الصور، بما فيها صور لقاعدة "أندرسن" الجوية الأمريكية في جزيرة غوام في المحيط الهادئ التابعة للولايات المتحدة، وقاعدتي "نورفولك" و"نيوبورت"، حيث تم رصد ما مجموعه 4 حاملات طائرات أمريكية وأخرى بريطانية، حسب الوكالة.

إقرأ المزيد
كيم جونغ أون يتفرج على صور مدن كورية جنوبية التقطها القمر الكوري الشمالي
كيم جونغ أون يتفرج على صور مدن كورية جنوبية التقطها القمر الكوري الشمالي

يذكر أن كوريا الشمالية أعلنت الأسبوع الماضي عن عملية إطلاق ناجحة لقمرها الصناعي العسكري للاستطلاع.

وقد ذكرت كوريا الشمالية أن القمر بدأ بالتقاط صور لمواقع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بينما يقول مسؤولون في سيؤول إنه ليس بوسعهم حتى الآن التأكد من فاعلية القمر وقدراته.

ودانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إطلاق كوريا الشمالية للقمر الصناعي، مشيرتين إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي تمنع بيونغ يانغ من استخدام التقنيات الباليستية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا