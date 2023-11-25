كيم جونغ أون يتفرج على الصور لمدن كوريا الجنوبية التي التقطها القمر الكوري الشمالي

أفادت الوكالة المركزية للأنباء في كوريا الشمالية بأن زعيم البلاد، كيم جونغ أون، اطلع على صور لمدن كوريا الجنوبية، تم التقاطها من القمر الصناعي الاستطلاعي الذي أطلقته بيونغ يانغ.

وذكرت الوكالة أن كيم جونغ أون تفقد يوم الجمعة مركز التحكم التابع للإدارة الحكومية العامة للتقنية الجوية والفضائية في بيونغ يانغ، وتحقق من سير الأعمال للتحضير لاستخدام القمر الاستطلاعي، واطلع على الصور التي تم التقاطها في 24 نوفمبر.

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وأضافت أنه اطلع على الصور "للأهداف الرئيسية على أراضي الطرف المعادي، بما فيها موكبو وغونسان وبيونغ تايك وأوسان وسيؤول".

وأطلعت الإدارة العامة كيم جونغ أون على الخط لتصوير أراضي "الطرف المعادي" ليوم 25 نوفمبر.

يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت يوم 21 نوفمبر الجاري قمرا صناعيا عسكريا للاستطلاع. وقد أعلنت بيونغ يانغ عن تلقي الصور الأولى من القمر الصناعي.

بدورها، اعترفت سيؤول بأن عملية إطلاق القمر الصناعي التي نفذتها كوريا الشمالية كانت ناجحة على الأرجح، مضيفة أنه يجب الترقب حتى يكون من الممكن تقييم فاعلية عمله.

المصدر: تاس