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مصادر أمنية: وصول مجموعة كبيرة من المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

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مصادر أمنية: وصول مجموعة كبيرة من المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية
Globallookpress
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة "آكي" نقلا عن مصادر أمنية إيطالية بحدوث "عملية رسو كبرى لمهاجرين على سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

ونقلت "آكي" عن المصادر ذاتها أن "زوارق الدورية التابعة لقوات خفر السواحل والشرطة المالية، أنقذت صباح اليوم الاثنين قارب صيد على متنه 573 شخصاً كانوا قد أبحروا من على شواطئ ليبيا".

وأضافت المصادر الأمنية، أنه "تمت مرافقة القارب إلى رصيف فافالورو (جنوب شرق لامبيدوزا) ونقل المهاجرين إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا، التي يديرها الصليب الأحمر، والتي كان قد تم إفراغها من جميع نزلائها منذ مساء الجمعة".

وأشارت إلى أن "آخر عملية رسوّ لمهاجرين على كبرى جزر الأرخبيل الصقلّي، كان في 22 نوفمبر الجاري"، بعد توقف بسبب سوء الأحوال الجوية.

المصدر: "آكي"

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