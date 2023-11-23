عدد المهاجرين إلى المملكة المتحدة فاق كل التوقعات

أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني (ONS) بأن عدد المهاجرين إلى المملكة المتحدة سجل رقما قياسيا جديدا فاق كل التوقعات.

وكشفت الأرقام الصادرة عن المكتب أنه حتى ديسمبر 2022، وصلت تقديرات الهجرة إلى مستوى قياسي بلغ 745 ألف شخص.

وكان التقدير السابق للسنة المنتهية في ديسمبر 2022 يبلغ 606000، لكن مكتب الإحصاءات الوطني قام منذ ذلك الحين بتعديل هذا الرقم صعودا في ضوء "الأنماط غير المتوقعة" في سلوك المهاجرين.

وكشفت الأرقام الجديدة أيضا أن صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة بلغ 672 ألفا في العام حتى يونيو 2023، ارتفاعا من 607 آلاف في الأشهر الـ12 السابقة.

وقد ساهمت هذه الزيادة في منح 1.2 مليون مهاجر تأشيرات بشكل أساسي من خارج الاتحاد الأوروبي لدخول المملكة المتحدة للدراسة أو العمل أو الهروب من الصراع أو الاضطهاد.

ويقدر مكتب الإحصاءات الوطنية أن 508000 شخص هاجروا.

ويمثل الرقم البالغ 672 ألفا للسنة المنتهية في يونيو 2023 ما يقرب من ثلاثة أضعاف متوسط ​​ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي كان يتراوح بين 200 ألف إلى 250 ألفا سنويا، وينسف تعهد بيان الحكومة لعام 2019 بخفض المعدل الإجمالي لصافي الهجرة من مستواه آنذاك البالغ 226 ألفا.

المصدر: "التلغراف"