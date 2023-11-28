ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تلقى يوم الاثنين اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، استعرضا فيه علاقات البلدين الثنائية.

وقد أكد ولي العهد خلال الاتصال حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية سياسيا، لافتا النظر إلى الجهود التي تبذلها السعودية في هذا الصدد.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وسبق أن أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن السعودية تبذل كل ما في وسعها من أجل تفعيل الجهود لتسوية النزاع في أوكرانيا.

وقال محمد بن سلمان في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن "ما يحدث أمر سيء ونحن لا نريد رؤيته"، مضيفا أن "الروس عندهم مبرراتهم لماذا قاموا بذلك، أي توسيع الناتو وإلى آخره".

يذكر أن السعودية استضافت في 5 و6 أغسطس الماضي مؤتمرا حول تسوية النزاع في أوكرانيا، شارك فيه ممثلو أكثر من 40 بلدا ومنظمة دولية، لكن المؤتمر عقد بدون مشاركة روسيا.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أنه تم خلال المؤتمر طرح مبادرة للسلام، تضمنت "الحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا ووقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات السلام برعاية الأمم المتحدة وتبادل الأسرى".

المصدر: RT