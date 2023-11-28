وسائل الإعلام: السفينة التي غرقت بالقرب من جزيرة ليسبوس كانت في طريقها إلى أوكرانيا بشحنة مشبوهة

نشرت صحيفة "كاثيميريني"، مقالا مطولا، أكدت من خلاله أن السفينة التي غرقت بالقرب من جزيرة ليسبوس كانت في طريقها إلى أوكرانيا بشحنة مشبوهة.

وفقا للصحيفة "هناك معلومات جديدة حول تحطم السفينة، تم إنقاذ بحار واحد من السفينة، وتم العثور على جثة أحد المفقودين".

وأخبر البحار الذي تم إنقاذه ممثلي خفر السواحل اليوناني أن الوجهة النهائية للسفينة كانت أوكرانيا، وكان من المفترض إعادة التزود بالوقود في اسطنبول.

ووفقا لوكالة الأنباء المقدونية، غرقت سفينة الشحن رابتور، يوم أمس الأحد على بعد 4.5 ميل بحري جنوب غرب جزيرة ليسبوس.

وشاركت سفن الشحن التي تمر في المنطقة، وقوارب خدمات الموانئ اليونانية، بالإضافة إلى مروحية تابعة للقوات الجوية وفرقاطة بحرية في عملية الإنقاذ.

ووفقا للمعلومات الأولية، غادرت سفينة الشحن مصر مع شحنة من الملح وكانت متجهة إلى إسطنبول، وكان الطاقم يضم مواطنين سوريين وأربعة مواطنين هنود وثمانية مصريين.

المصدر: تاس