بيسكوف: نراقب الخطط الأمريكية لنشر صواريخ جديدة متوسطة المدى في آسيا

صرح السكرتير الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا تراقب عن كثب الخطط الأمريكية لنشر صواريخ جديدة متوسطة المدى في الدول الأسيوية.

وقال بيسكوف تعليقا على تصريح لقائد القوات الأمريكية في المحيط الهادئ تشارلز فلين بشأن نشر الصواريخ: "بالنسبة لنا، من المهم بالطبع عدم القيام بأي أعمال من شأنها أن تهدد مصالحنا الأمنية. لذلك، نحن نراقب كل هذه الخطط بعناية شديدة".

وفي الوقت نفسه، ردا على سؤال حول أن من المقرر استخدام الصواريخ المذكورة لاحتواء الصين، أكد بيسكوف أن روسيا بشكل عام لا توافق وتعتبر محاولات احتواء أيٍّ كان خاطئة تماما وغير صحيحة.

وقال: "إن محاولات كبح جماح أي كان بشكل عام هو أمر لا نوافق عليه، وهو أمر نعتبره خاطئا تماما".

وفي وقت سابق، صرح قائد القوات الأمريكية في المحيط الهادئ تشارلز فلين بأن الولايات المتحدة تدرس مسألة نشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في عام 2024.

المصدر: RT