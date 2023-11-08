راماسوامي يشير إلى سلاحين خطيرين تتفوق بهما روسيا على الولايات المتحدة

قال فيفيك راماسوامي، وهو رجل أعمال يرغب بالترشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسة الأمريكية، إن روسيا تتفوق على بلاده في مجال الأسلحة النووية والأسلحة فرط الصوتية.

وأضاف راماسوامي، البالغ من العمر 38 عاما: "روسيا تتفوق علينا حاليا في القدرات النووية، وكذلك في الصواريخ فرط الصوتية".

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وأشار في تجمع جماهيري لأنصاره في ميامي ( بولاية فلوريدا)، إلى أن روسيا تتواجد حاليا "في تحالف" مع الصين.

في وقت سابق، قال أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، في مقابلة مع صحيفة روسيسكايا غازيتا، إن روسيا تمتلك أسلحة حديثة وفريدة من نوعها قادرة على تدمير أي عدو، بما في ذلك الولايات المتحدة.

يذكر أنه خلال الأشهر الأخيرة، تحول راماسوامي من مرشح غير معروف إلى حد كبير في استطلاعات الرأي بنسبة 1٪ إلى مرشح جدي يتلقى هجمات من المتنافسين من الحزب الجمهوري بما في ذلك من نائب الرئيس السابق بينس والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي وحاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي. أما الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فقد أثنى على منافسه راماسوامي، قائلا إنه منفتح على أن يتولى الأخير منصب نائب الرئيس.

المصدر: تاس