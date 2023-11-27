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السفير الروسي لدى إسرائيل: نأمل في إطلاق سراح مواطنين روس آخرين رهائن في قطاع غزة

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السفير الروسي لدى إسرائيل: نأمل في إطلاق سراح مواطنين روس آخرين رهائن في قطاع غزة
أرشيف
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صرح السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف بأن العديد من المواطنين الروس ما زالوا رهائن لدى حماس في قطاع غزة، وهناك أمل في إطلاق سراحهم في المستقبل القريب.

وقال لقناة روسيا 24: "هناك بعض الأمل في إمكانية إطلاق سراح رهائننا الآخرين في المستقبل القريب".

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ولفت إلى أن العديد من الذين يحملون الجنسية الروسية محتجزون رهائن لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس الأحد إطلاق سراح مواطن روسي كان محتجزا لدى حماس.

كما أعلنت "حماس" أمس أنها أطلقت سراح أحد المحتجزين لديها من حملة الجنسية الروسية،  استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديرا لموقف روسيا.

وجاء هذا الإعلان خلال اليوم الثالث من اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى الذي عقدته إسرائيل مع حركة "حماس".

وبموجب هذا الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 50 أسيرا إسرائيليا لدى "حماس"، وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 150 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال من السجون الإسرائيلية.

المصدر: نوفوستي

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