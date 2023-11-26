أكد الصحفي أليساندرا سكوتو دي سانتولو أن الوضع الصعب مع قوات كييف في منطقة العملية الخاصة سيزداد تعقيدا مع قدوم الشتاء وخاصة مع وصول الهجوم المضاد الذي طال انتظاره إلى طريق مسدودة.

وكتب دي سانتولو ذلك في مقال نشرته صحيفة "ديلي إكسبريس"، مشيرا إلى كلام المحلل ماريو بيكارسكي الذي يرى أن الهجوم المضاد منع أوكرانيا من تحقيق خططها الأصلية.

ويعتقد كاتب المقال أيضا أن الدعم الغربي لكييف آخذ في الضعف، لأن شركاء أوكرانيا لا يرون أي نتائج تذكر على خط المواجهة.

كما توقع الكاتب أن تفقد أوكرانيا الدعم من الدول الغربية، فضلا عن التغيّرات في المشاعر العامة.

وقال: "في العام الماضي، عندما تجمدت الأرض وأصبح من الأسهل المناورة، شنّت روسيا هجوما واسع النطاق. ربما سنرى شيئا مثل هذا مرة أخرى." وتوقع المزيد من التطورات في الوضع.

يشار إلى أنه في 12 أكتوبر الماضي، اعترف مدير المخابرات في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، بأن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية جاء متأخرا عن الجدول الزمني المحدد له.

المصدر: Lenta.ru