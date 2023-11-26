بسبب برد الشتاء وضغط الأوكرانيين.. محلل استخباراتي يتوقع المطالبة باستقالة زيلينسكي قريبا

أكد محلل وكالة الاستخبارات المركزية سابقا لاري جونسون أن الأسابيع المقبلة مهمّة للغاية لجهة معنويات الأوكرانيين، معللا ذلك بقدوم فصل الشتاء باكرا هذا العام يرافقه الصقيع والبرد.

وقال جونسون في مقابلة مع قناة Dialogue works على موقع "يوتيوب": "إن الصقيع الشديد في هذا الشتاء قد يكون السبب وراء عدم رغبة الأوكرانيين من الآن فصاعدا في تحمل مسألة انقطاع التيار الكهربائي المستمر ومعه التدفئة".

ولفت إلى أن الأوكرانيين "سيطالبون باستقالة زيلينسكي".

وعبّر الخبير عن اعتقاده بأن "الأسابيع القليلة المقبلة ستكون مهمة للغاية في التأثير على معنويات الأوكرانيين. لأنه، كما ترون، جاء الشتاء مبكرا وجاء مترافقا مع بعض الشدة".

وأضاف: "الجو بارد جدا، ونحن في نوفمبر فقط، ولم ندخل حتى ديسمبر بعد. من المرجّح ألّا تتمكّن محطات توليد الطاقة وأنظمة التدفئة في أوكرانيا من تحمل تلك الأحمال".

وقال:" بالنسبة لأولئك الذين كانت حياتهم تسير بشكل طبيعي، ومن دون أي تضحيات، ستنتهي هذه الفترة، وعندما يبدأ الأوكرانيون في المعاناة، سيتزايد الضغط على زيلينسكي كي يغادر موقع الرئاسة".

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وذكّر جونسون بأن الصراع بين الرئيس الأوكراني وقيادته العسكرية على السلطة في البلاد، قد يندلع مرة أخرى في ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو دعا في وقت سابق من أكتوبر سكان البلاد إلى الاستعداد للتعامل مع انقطاع التيار الكهربائي المحتمل وذلك من خلال تعزيز أنظمة التدفئة المستقلة وشراء المولدات الكهربائية.

كما صرّح رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال مرارا أن "الشتاء المقبل سيكون صعبا على منظومة الطاقة في البلاد".

المصدر: نوفوستي