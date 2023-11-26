أعرب متحدث الكرملين دميتري بيسكوف عن أسفه إزاء اعتبار رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين السنوات العشر التي انقضت على انقلاب الميدان في أوكرانيا، أنها "سنوات الكرامة".

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وقال: "هذا مؤسف جدا، لأنه ربما لم يحدث في تاريخ أوروبا المعاصر اعتبار الانقلاب عيدا".

وأضاف: "من غير المرجح أن يكونوا سعداء لكن مثل هذه الشعبوية الخفيفة في الشؤون الدولية أصبحت الآن للأسف موضة في أوروبا، وهذا لا يجلب أي شيء جيد".

وتابع: "وقع انقلاب على السلطة وتمت الإطاحة بالحكومة الشرعية، رغم الضمانات التي قدمتها الدول الأوروبية نفسها بعدم حدوث ذلك. الانقلاب في أوكرانيا أدى إلى تأجيج المشاعر القومية المتطرفة في البداية، ثم المشاعر النازية العلنية في لاحقا".

وقال: "ذلك أدى إلى ظهور نظام في كييف تبين أنه خطير بالنسبة لنا وجزء من شعبه، أي الروس، وللأسف، يستمر في إحداث المآسي التي نراها كل يوم".

يذكر أن "الميدان الأوروبي" هو احتجاج ضخم استمر لعدة أشهر في وسط كييف ومدن أخرى في أوكرانيا، بدأ في 21 نوفمبر 2013 ردا على تعليق الحكومة الاستعدادات لتوقيع اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، مبررة هذه الخطوة بضرورة إجراء دراسة أعمق واتخاذ مجموعة من التدابير، لاسيما على ضوء ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية مع روسيا ورابطة الدول المستقلة.

وفور الإعلان عن قرار السلطات بدأ متظاهرون بالخروج إلى ميدان الاستقلال في وسط كييف، واستقروا هناك في احتجاج أصبحت تتخلله مع مر الأسابيع مواجهات مع قوات الأمن، قبل أن تتمكن حشود المحتجين بدعم عناصر متطرفة مسلحة في صفوفهم وبدعم سياسي ومعنوي من الدول الغربية، من الإطاحة بالحكومة الشرعية في فبراير 2014.



المصدر: نوفوستي