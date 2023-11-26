زيلينسكي: لدينا خطة لحل قضية الحدود مع بولندا

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن بلاده تواجه صعوبات على الحدود بسبب "الخطوات السياسية" للدول المجاورة.

وفي تعليقه على احتجاج شركات النقل البولندية وإغلاقها الطرق المودية إلى الحدود، قال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في أعقاب قمة "Grain from Ukraine" التي عقدت في كييف: "لدينا صعوبات على الحدود... أعتقد أن سببها يعود قبل كل شيء إلى بعض الخطوات السياسية لجيراننا. أظن أنه يجب أن تكون لدينا سياسة متزنة للغاية وخطة للعمل. وتوجد لدينا هذه الخطة".

وأضاف أن المسؤولين الأوكرانيين يعمل على ذلك حاليا، موضحا: "نواجه الآن تحديا جديدا على هذه الحدود بسبب مسائل جديدة. أعتقد أنه يجب أن نمنح جيراننا بعض الوقت". وعبر عن أمله بتسوية هذه القضية.

وبدأت شركات النقل البولندية حصار نقاط مرور السيارات على الحدود مع أوكرانيا منذ 6 نوفمبر الجاري، مطالبة باستئناف نظام التصاريح لشركات النقل التجارية الأوكرانية (باستثناء المساعدات الإنسانية والعسكرية لأوكرانيا) وتعليق سريان مفعول تراخيص الشركات التي تم إنشاؤها في أوكرانيا بعد فبراير عام 2022 وإجراء تفتيشها وتقسيم الطوابير للسيارات الفارغة والمحملة.

وأصبحت حركة الشاحنات معقدة في 3 نقاط تفتيش على الحدود البولندية الأوكرانية وهي "ياغودين" و"كراكوفيتس" و"رافا روسكايا". ولم توصلت كييف ووارسو إلى أي اتفاق بهذا الشأن حتى الآن.

المصدر: نوفوستي