فيينا.. الشرطة تحتجز شابا سوريا بعد انتزع تمثالا للسيدة العذراء من كنيسة

أقدم شاب بعمر 29 عاما على نزع تمثال للسيدة العذراء من مكانه واستولى على مجسم خشبي للصليب في إحدى كنائس العاصمة النمساوية فيينا التي تشهد أكثر نسبة اكتظاظ بالمهاجرين إلى البلاد.

وقالت شرطة العاصمة النمساوية، اليوم السبت، إن مواطنا سوريا يبلغ من العمر 29 عاما، ألحق مساء يوم الجمعة أضرارا جسيمة بمقتنيات إحدى الكنائس في فيينا، حيث نزع تمثال السيدة العذراء من مكانه وسرق صليبا خشبيا.

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وأشارت إلى أن العمل التخريبي وقع في المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في فيينا، فافوريتن، حيث يعيش عدد كبير من المهاجرين.

وحصلت الشرطة على معلومات تم من خلالها إخطار موظفي قسم شرطة فافوريتين بأن رجلا دخل الكنيسة ونزع تمثال العذراء وسرق صليبا خشبيا.

وبفضل إفادات الشهود وكاميرات المراقبة بالفيديو، تم العثور على مهاجر سوري يبلغ من العمر 29 عاما في المنطقة المجاورة مباشرة للكنيسة واحتجازه.

إلى ذلك تمت إعادة الصليب الخشبي المسروق فيما بعد إلى الكنيسة.

المصدر: نوفوستي