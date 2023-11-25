مساعي اثيوبيا للوصول إلى موانئ البحر الأحمر تثير مخاوف لدى دول الجوار

أشار حزب العدل المصري لمساعي رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد للوصول الى منفذ على البحر الأحمر، وإلى المخاوف التي تثيرها خطط اديس أبابا لدى دول الجوار الأثيوبي

وجاء في بيان نشره الحزب: لا يزال خطاب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمام برلمان بلاده، حول ما أسماه "الضرورة الوجودية، لإثيوبيا في الوصول إلى منفذ في البحر الأحمر"، يثير ردود أفعال، ويطرح تساؤلات حول دوافع الحملة التي أطلقها رئيس الوزراء الأثيوبي.

ولفت البيان، إلى أن الخطاب لقي تجاوباً كبيراً من جانب الإعلام الإثيوبي والأوساط السياسية، لكنه في المقابل أثار الكثير من المخاوف لدى دول الجوار، لا سيما في إريتريا وجيبوتي والصومال، وهي الدول التي تناولها الخطاب كوجهات محتملة لضمان المنفذ البحري.

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وتابع البيان، في هذا الصدد، تسعى إثيوبيا للوصول إلى الموانئ البحرية في منطقة القرن الأفريقي ضمن خطة يسعى آبي أحمد، لتنفيذها في إطار مشروعه الهادف لتحقيق التقدم الاقتصادي لإثيوبيا والتغلب على كونها دولة حبيسة، مما يزيد من إصرار إثيوبيا على امتلاك حصص في الموانئ البحرية بالمنطقة.

المصدر: RT