سويسرا تخصص أكثر من 100 مليون يورو كمساعدات لأوكرانيا

أعلن الرئيس السويسري آلان بيرسيه اليوم السبت، أن بلاده ستقدم لأوكرانيا مساعدات تزيد قيمتها عن 100 مليون يورو، وسيتم استخدام الأموال في عمليات إزالة الألغام.

وجاءت تصريحات بيرسيه خلال مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ورئيس لاتفيا إدغارس رينكيفيتش ورئيسة الوزراء الليتوانية إنغريدا سيمونيت.

وقال بيرسيه: "نحن نعتبر إزالة الألغام للأغراض الإنسانية أولوية قصوى، ولهذا تأثير مباشر على تحسين الأمن الغذائي. وقد قررنا تخصيص 100 مليون فرنك سويسري (ما يزيد قليلا عن 103 ملايين يورو)".

وأكد الرئيس السويسري أن "هذا سيزيد من مشاركتنا في حل مشاكل إزالة الألغام وتوفير الغذاء، كما سيسهل تصدير الحبوب من أوكرانيا".

ووصل بيرسيه إلى كييف يوم السبت لإجراء محادثات مع زيلينسكي والمشاركة في قمة الأمن الغذائي.

وفي وقت سابق، صرح سفير برن لدى كييف كلود وايلد، بأن سويسرا لن تتبع مبدأ الحياد في الأزمة الأوكرانية بالرغم من قرارها عدم تزويد قوات كييف بالسلاح.

يذكر أن سويسرا صادقت على حزمة العقوبات السابعة ضد روسيا، وحظرت استيراد الذهب الروسي، وجمدت أصول "سبيربنك" الروسي.

المصدر: RT