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سويسرا ترفض إعادة تصدير أسلحتها إلى أوكرانيا

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سويسرا ترفض إعادة تصدير أسلحتها إلى أوكرانيا
Legion-Media
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رفض المجلس الوطني (الغرفة الكبرى للبرلمان) السويسري مبادرة لتشريع إعادة تصدير الأسلحة للبلدان المنخرطة في صراعات عسكرية، بما في ذلك أوكرانيا.

وأفادت وكالة تلغراف السويسرية، بأن 135 نائبا بالمجلس صوتوا ضد مقترح مجلس الكانتونات (الغرفة الصغرى في البرلمان)، في حين صوت لصالح المبادرة 48 برلمانيا.

وسبق أن وجهت روسيا إنذارا للدول الداعمة لأوكرانيا عسكريا، فيما أشار أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات من الأسلحة المتجهة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا للضربات الروسية.

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المصدر: تاس.

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