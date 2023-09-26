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سويسرا توافق على بيع 25 دبابة من طراز "ليوبارد 2" لألمانيا

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سويسرا توافق على بيع 25 دبابة من طراز
AP
أرشيف
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أفادت وكالة تلغراف السويسرية بأن سويسرا ستتمكن من بيع 25 دبابة من طراز "ليوبارد 2" إلى ألمانيا، بشرط عدم نقلها إلى أوكرانيا.

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وقالت الوكالة إن الحديث يدور عن بيع دبابات "ليوبارد 2" للشركة المصنعة لها وهي شركة "Rheinmetall" الألمانية.

وأضافت أن القرار بهذا الشأن وافق عليه المجلس الوطني السويسري (مجلس النواب السويسري) ومجلس الكانتونات (مجلس الشيوخ) الفدرالي خلال مناقشة مسألة قروض الحرب، اليوم الثلاثاء.

وتقدمت ألمانيا بطلب إلى سويسرا في مارس الماضي، لبيع 96 دبابة من طراز "ليوبارد 2" تم سحبها من الخدمة في سويسرا إلى شركة "Rheinmetall" التي قامت بتصنيعها. وأوضحت برلين أنها بحاجة إليها لاستبدال المعدات التي نقلتها بلدان حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، سابقا، إلى أوكرانيا. وأكد الجانب الألماني أن هذه الدبابات لن تنقل إلى كييف.

المصدر: تاس

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