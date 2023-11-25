رئيس وزراء الهند يشارك بنفسه في قيادة طائرة حربية محلية الصنع (فيديو)

تعرف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بشكل مباشر اليوم السبت على الطائرة المقاتلة الخفيفة محلية الصنع "LCA Tejas"، حيث شارك في قيادة نسخة تجريبية منها.

إقرأ المزيد

وبذلك أصبح مودي أول رئيس وزراء هندي يطير بطائرة من نوع "Tejas"، حيث قام بطلعة جوية استمرت بضع دقائق. وكان يرتدي بدلة طيران، ويرافقه طيار من القوات الجوية الهندية (IAF) عندما أقلعت الطائرة من مطار هندوستان للملاحة الجوية المحدودة (HAL) في بنغالورو.

ولاحقا، قال رئيس الوزراء الهندي: "أكملت بنجاح طلعة جوية على Tejas. لقد كانت التجربة مثيرة بشكل لا يصدق، وعززت بشكل كبير ثقتي في القدرات المحلية لبلادنا، وتركتني أحس بشعور متجدد بالفخر والتفاؤل بشأن إمكاناتنا الوطنية".

وطائرات "Tejas" التي تم تصميمها وتطويرها من قبل وكالة تطوير الطيران ADA وHAL جزء من أسطول القوات الجوية الهندية لأكثر من 7 سنوات. ويشغل سلاح الجو الإسرائيلي حاليا سربين من الطائرات وهما السرب رقم 45، "الخناجر الطائرة" والسرب رقم 18، "الرصاص الطائر".

A flight to remember! Tejas is India’s pride, a manifestation of the strength and skills of 140 crore Indians. pic.twitter.com/n8hZk6fGKc — Narendra Modi (@narendramodi) November 25, 2023

وتم تسمية الطائرة "Tejas" في عام 2003، وهي عبارة عن منصة متعددة الأدوار تُصنف من بين الأفضل في فئتها. وقد تم تصميمها للقيام بمهام الدفاع الجوي والاستطلاع البحري والهجوم.

وقدمت القوات الجوية الهندية طلبا لشراء 83 طائرة LCA Mk-1A، والتي ستحتوي على إلكترونيات طيران محدثة، بالإضافة إلى رادار نشط موجه إلكترونيا، ومجموعة إلكترونية محدثة وقدرة صاروخية تتجاوز المدى البصري.

المصدر: The Hindu