مشاهد لتدمير مقاتلات روسية زوارق أوكرانية مسيّرة حاولت الاقتراب من القرم (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لمقاتلات تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي تدمّر زوارق أوكرانية مسيرة حاولت الاقتراب من القرم.

وأوضح قسم المعلومات في أسطول البحر الأسود أن "مهمة مقاتلات Su-30SM وSu-24M اكتشاف وتدمير القوارب غير المأهولة وزوارق الإنزال عالية السرعة الأوكرانية في البحر الأسود".

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كما تعمل مقاتلات Su-30SM متعددة المهام بشكل فعال ضد الطائرات المسيرة التي تحاول مهاجمة البنية التحتية لشبه جزيرة القرم.

وأكدت الوزارة أن طياري البحر الأسود أسقطوا عشرات المسيرات الأوكرانية غربية الصنع فوق البحر الأسود منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

المصدر: نوفوستي