أوضح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، على حسابه في منصة "إكس"، أن النزاع الأوكراني استنزف جميع الاحتياطيات العسكرية الأمريكية.

وقال ماكغريغور: "لقد أرسلنا جميع إمداداتنا العسكرية وأنظمة الأسلحة والذخيرة المتوفرة لدينا تقريبا إلى أوكرانيا. لم يبق لدينا الكثير. لقد خسرنا الحرب في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، أشار ماكغريغور إلى أن الجيش الأوكراني على وشك الانهيار بسبب ارتفاع مستوى الفرار من الخدمة في صفوف العسكريين.

وبحسب المستشار السابق لرئيس البنتاغون، فإن القادة الأوكرانيين يستسلمون برفقة وحدات بأكملها للجيش الروسي بسبب عدم قدرتهم على إجلاء الجرحى.

وفي السياق ذاته، قال المستشار السابق لمكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن تحقيق القوات الأوكرانية فوزا على أرض المعركة أمر مستحيل خاصة وأن الغرب غير قادر على تزويدها بالأسلحة لمواجهة روسيا.

وأكد أريستوفيتش أن من غير الممكن أن يزود الغرب أوكرانيا بالأسلحة بكميات كافية، مشيرا إلى أن "الاتحاد الأوروبي ببساطة لا يمتلكها بهذه الكميات".

وقد ذكرت موسكو مرارا وتكرارا أن المساعدات العسكرية الغربية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا ولن تؤدي إلا إلى إطالة أمد النزاع، مشددة على أن الأسلحة التي يتم نقلها إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لقوات الجيش الروسي.

المصدر: RT