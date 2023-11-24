موظفون في "بي بي سي" البريطانية يتهمونها بالتحيز وازدواجية المعايير في تغطية الحرب في غزة

اتهم عدد من الصحفيين العاملين بشبكة "بي بي سي" البريطانية الشبكة بالتحيز وازدواجية المعايير في تغطية الحرب الإسرائيلية في غزة، قائلين إنها أولت اهتماما أكبر للضحايا الإسرائيليين.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن رسالة من 8 أشخاص أن "بي بي سي فشلت في تغطية الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، بسبب تجاهلها للتصريحات التي تنتقد إسرائيل وعدم اهتمامها بها.

وقال الموظفون الذي فضلوا عدم ذكر اسمائهم إن شبكة "بي بي سي" "فشلت في مساعدة الجمهور على فهم انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في قطاع غزة".

وقال صحافيون في "بي بي سي" إن كلمتي "مذبحة" و"فظاعة" لا يمكن استخدامهما إلا في الحديث عن حركة "حماس" الفلسطينية، الأمر الذي، في رأيهم، يخلق مظهرا بأن الجماعة هي المصدر الوحيد للعنف في العالم.

وقد نفى متحدث باسم "بي بي سي" هذه الاتهامات وأكد أن الشبكة تظل واحدة من المنصات الإعلامية القليلة التي يتواجد صحافيوها في قطاع غزة وتتاح لهم الفرصة لتغطية ما يحدث في المنطقة.

وأضاف أن الشركة روت العديد من القصص لفلسطينيين، بالإضافة إلى روايات مباشرة من مدنيين وأطباء وعمال إغاثة في غزة.

المصدر: وكالات