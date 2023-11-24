بنك الصادرات الروسي "إكسيمبنك" يطلق تسويات مالية بالروبل مع إيران

أطلق بنك "إكسيمبنك" الروسي عمليات للتسويات المالية بعملة الروبل مع جمهورية إيران، وفقا لتقرير صادر عن مركز الصادرات الروسي.

وقالت رئيسة مجلس إدارة البنك تاتيانا ساخاروفا في تقرير البنك: "في إطار دعم المصدّرين، أطلقنا تسويات مالية مع الجانب الإيراني، واليوم نقوم بنجاح بالتحويلات بعملة الروبل الروسي بموجب عقود التجارة الخارجية في إطار التعاون الروسي -الإيراني".

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وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع البنك الروسي بفرصة إجراء مدفوعات بالريال الإيراني باستخدام حسابات مراسلة مفتوحة في بنوك جمهورية إيران، شريطة موافقة المصدّر الروسي على قبول عملة الريال الإيراني كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات المقدمة.

تجدر الإشارة إلى أن "إكسيمبنك" يعتبر مصرفا حكوميا يتبع للدولة الروسية وهو جزء من مجموعة مركز الصادرات الروسي.

وعلى صعيد متصل، أعلن "سبيربنك"، أكبر المصارف الروسية، بدايات سبتمبر الماضي أنّه بات بإمكان عملائه تحويل الأموال إلى إيران، وذلك مع اتجاه موسكو وطهران نحو تعزيز العلاقات المصرفية والمالية والتجارية.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه في نهاية مايو الماضي أيضا، أجرت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا رحلة عمل إلى إيران، وكان هدف الزيارة تعزيز العلاقات المصرفية والمالية وإطلاق قنوات اتصال بين المصارف الروسية والإيرانية وذلك بديلة لنظام "سويفت".

المصدر: نوفوستي + RT