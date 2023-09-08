حوالات بالروبل الروسي من وإلى إيران

أعلن "سبيربنك"، أكبر المصارف الروسية، أنه بات بإمكان عملائه تحويل الأموال إلى إيران، وذلك مع اتجاه موسكو وطهران نحو تعزيز العلاقات المصرفية والمالية والتجارية.

وأشار "سبيربنك"، إلى أن الخدمة متاحة للأفراد والشركات الذين لديهم حسابات في المصرف. والخدمة مخصصة بشكل عام للسياح لكن يمكن للأفراد والشركات الاستفادة منها.

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وسيتم تحويل الأموال بالروبل الروسي ويتم ذلك بالتعاون مع بنك "باساركاد" الإيراني، وتصل عمولة الحوالة إلى 1% من مبلغ الحوالة.

وفي نهاية مايو الماضي، أجرت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيؤلينا رحلة عمل إلى إيران، وهدف الزيارة تعزيز العلاقات المصرفية والمالية وإطلاق قنوات اتصال بين المصارف الروسية والإيرانية وذلك بديلة لنظام "سويفت" (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك).

المصدر: RT