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الصحة العالمية: لم نسجل أي إصابات بالفوسفور الأبيض في غزة

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الصحة العالمية: لم نسجل أي إصابات بالفوسفور الأبيض في غزة
AP
قطاع غزة
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أكد متحدث منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير أن المنظمة لم تسجل أي إصابات بحروق ناجمة عن الفوسفور الأبيض في غزة، حتى بين الجرحى الذين تم إجلاؤهم عن مستشفى الشفاء.

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وردا على سؤال صحفي عما إذا كان المرضى في غزة، وخاصة أولئك الذين تم إجلاؤهم من مستشفى الشفاء، قد تعرضوا لمثل هذه الإصابات، وقال ليندماير في مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم الجمعة: " لا، لم نر أي أدلة على وجود الإصابات الناجمة عن استخدام الفوسفور الأبيض لدى المرضى (في غزة)".
وأعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة للصحفيين، سابقا، أن إسرائيل استخدام ذخائر الفوسفور الأبيض أثناء تنفيذ ضربات على قطاع غزة. من جهتها أعلنت منظمة العفو الدولية أنه تم التأكد من استخدام إسرائيل لذخائر الفوسفور الأبيض في قطاع غزة وفي المعارك مع لبنان، كما أن مقاطع الفيديو التي تظهر انفجار هذه القذائف "حقيقية".


المصدر: نوفوستي

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