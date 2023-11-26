ظهور دبابات سويدية الصنع في الجبهة الأوكرانية الروسية

لوحظت دبابات Stridsvagn 122، النسخة السويدية لدبابة Leopard-2A5 الألمانية في جبهة ليمان العملياتية.

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وقالت مجلة "روسكي أوروجي" العسكرية الروسية، إنه تم تجهيز المواقع النارية للمدرعات السويدية الصنع في غابات الصنوبر بين بلدتي يامبول وتورسكي. وتزيد مثل هذه التضاريس من تخفي الدبابات في مجالي الموجات الصوتية والحرارية، كما تخفّض من احتمال اكتشاف الدبابات من قبل الأجهزة الحرارية ومسيّرات الاستطلاع، علما أن الدبابات المذكورة تم تزويدها كذلك بمنظومة Barrakuda المموّهة.

وبعد أن دمّرت المنظومات المضادة للدبابات والمروحيات والمسيّرات الانتحارية الروسية كميات كبيرة من دبابات "ليوبارد" التي سلّمتها ألمانيا لأوكرانيا، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية جاهدة الاحتفاظ بما تبقى لديها من المدرعات. لذلك تم تزويد الدبابات بأجهزة إضافية لحماية دروع أبراجها من القصف الأمامي.

لكن رادارات المروحيات الروسية "مي-28 إن إم" (صياد الليل) و" كا – 52 إم" ( التمساح) ترصد جيدا كل التمويه، ويمكنها إصابة المدرعات المتخفية في الغابة بالقذائف الموجّهة الفائقة الدقة " كراسنوبول" أو صواريخ ЛМУР "جو – أرض". ولا تساعد الدبابات السويدية أجهزة حمايتها من المنظومات الأرضية للصواريخ المضادة للدبابات.

يذكر أن النسخة السويدية من الدبابة تختلف عن أصلها الألماني بوجود قسم الحركة الأقوى الذي تم تكييفه مع المناخ والتضاريس السويدية. كما تمت تقوية دروعها الأمامية في البرج المدرع، وتزويدها بمنظومة معلوماتية جديدة تقدم لقائد الدبابة وسائقها معلومات عن الأوضاع التكتيكية وحالة أجهزة الدبابة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا