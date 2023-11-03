الأوكرانيون يستخدمون "نماذج مزيّفة" لدبابات "ليوبارد" لتضليل القوات الروسية

لا تزال القوات الأوكرانية تتسلم مجسمات مختلفة الأنواع من المعدات العسكرية المزيفة.

وقد اكتشفت الدرونات التابعة للجيش الروسي مؤخرا مجسمات مطاطية منفوخة تحاكي دبابات Leopard 2А6، تحمل في تصميمها عيوب كثيرة.

على سبيل المثال، كما لاحظ الكثيرون، فإن هذه النماذج المطاطية المزيفة أصغر بكثير من الدبابات القتالية الحقيقية، بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيع بعض مكوناتها مثل الجنزير بشكل سيء للغاية.

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ولذلك، فإن الجنود الروس الذين يقومون بمراقبة الأوضاع في مناطق العدو باستخدام المسيرات الجوية لا يصعب عليهم التعرف على تلك "الأفخاخ".

وقد شوهدت من قبل مجسمات شبيهة بالمدافع الأمريكية عيار 155 ملم، والمدافع السوفيتية "دي – 30" عيار 122 ملم، ومدافع الهاوتزر "دي-20"، بالإضافة إلى محطات الرادار وأنظمة الحرب الإلكترونية. وتم كذلك إنتاج العديد من منصات إطلاق الصواريخ HIMARS المزيفة خارج أوكرانيا لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وعلاوة على ذلك يستخدم الأوكرانيون معدات عسكرية معطوبة لجذب الدرونات والمدفعية الروسية، فضلا عن المركبات القديمة التي تم إخراجها منذ فترة طويلة من الخدمة، ونماذج نادرة تعود إلى الحرب الوطنية العظمى مثل دبابة Pz. Kpfw الألمانية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا