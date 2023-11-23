ترامب: بسبب سياسة بايدن الولايات المتحدة باتت في وضع كارثي وانحدرت إلى الجحيم

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تمر الآن بوضع كارثي وقد انحدرت إلى الجحيم بسبب سياسات الرئيس الحالي جو بايدن.

وكتب ترامب على صفحته على موقع "تروث سوشال" الاجتماعي: "بلادنا في مصيبة خطيرة. لم نعد نحقق أي انتصارات. جو بايدن ... سمح لبلادنا بالانزلاق إلى الجحيم".

وفي وقت سابق اليوم علق ترامب، على التأخر في تنفيذ صفقة إطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحركة "حماس"، وقال إن ذلك يعود إلى عدم احترام الولايات المتحدة في العالم.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن بايدن يمكن أن يقود العالم من خلال أفعاله إلى حرب عالمية ثالثة وصراع نووي، وأن التهديد الأكثر أهمية للعالم الآن ليس الاحتباس الحراري، بل "الاحتباس النووي".

ووفقا للرئيس الأمريكي السابق، فإن التهديد الأكبر للولايات المتحدة والعالم يكمن في احتمال نشوب صراع نووي.

المصدر: تاس