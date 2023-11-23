النمسا: لا يمكن تقديم أوكرانيا على البلقان في مفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبيرغ أنه لا يجب على زعماء الاتحاد الأوروبي أن يعطوا الأفضلية لأوكرانيا على البوسنة والهرسك في قرار بدء مفاوضات عضوية الاتحاد.

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وقال في حديث لصحيفة "Financial Times": "لا ينبغي أن يعطي زعماء الاتحاد الأوروبي الأفضلية لأوكرانيا على بلدان غرب البلقان أثناء اتخاذ قرار حول بدء المفاوضات بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي الشهر القادم".

وأضاف أن نظر المفوضية الأوروبية إلى منطقة غرب البلقان "تحت عدسة مكبرة، وإلى أوكرانيا بنظارة وردية اللون" سيكون "كارثة جيواستراتيجية"، مشيرا إلى أنه "لا يجوز أن تتحرك مجموعات من الدول في الطريق السريع في حين تتحرك مجموعات أخرى في طريق الخدمة".

وأشار في الوقت ذاته إلى اهمية تعزيز مواقع أوكرانية والبوسنة والهرسك في مدار الاتحاد الأوروبي لـ "مواجهة النفوذ الروسي".

وردا على سؤال صحفي حول ما إذا بحثت النسماء احتمال استخدام حق الفيتو ضد قرار بدء المفاوضات حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في حالة عدم منح البوسنة والهرسك الضوء الأخضر أيضا، أجاب شالينبيرغ أن المناقشات "قد بدأت تجري في الاتجاه الصحيح".

وتابع: "لكن... دعونا لا نخلق مشكلة في المنطقة التي كانت تنتظر منذ 20 عاما... وكما قال (رئيس الوزراء الألباني) إيدي راما، إذا كنت أقتبس كلامه بشكل صحيح، فهل نحتاج إلى شن حرب في البلقان لجذب انتباهكم؟"

وذكرت صحيفة "Financial Times" أن شالينبيرغ يعد مؤيدا ثابثا للتوسيع التدريجي للاتحاد الأوروبي، ويرى أن الاتحاد يحتاج إلى موقف آخر من هذه المسألة، محذرا من أنه في حال الحفاظ على الموقف القديم "ربما لن تصبح أوكرانيا جزءا منها أبدا... إلى حد ما".



المصدر: نوفوستي