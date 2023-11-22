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كوريا الشمالية تعزز قواتها على الحدود مع جارتها الجنوبية

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كوريا الشمالية تعزز قواتها على الحدود مع جارتها الجنوبية
Legion-Media Yonhap News
منطقة الحدود بين الكوريتين (صورة من الأرشيف)
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أفادت الوكالة المركزية للأنباء في كوريا الشمالية بأن جيش البلاد يعزز القوات المنتشرة عند المنطقة العازلة بين الدولتين الكوريتين.

وذكرت الوكالة أن وزارة الدفاع الكورية الشمالية أعلنت عن عزمها نشر قوات إضافية ومعدات عسكرية جديدة بالقرب من الحدود.

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وأضافت وزارة الدفاع أن كوريا الجنوبية "ستتحمل كامل المسؤولية في حال حدوث صدام بين الشمال والجنوب".

ويأتي ذلك على خلفية قرار كوريا الجنوبية بشأن التعليق الجزئي للعمل بالاتفاقية حول خفض التوتر العسكري الموقعة مع كوريا الشمالية في عام 2018.

واتخذت سيئول قرارها ردا على إطلاق كوريا الشمالية لقمر صناعي استطلاعي للأغراض العسكرية يوم 21 نوفمبر.

المصدر: وكالات

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