كوريا الجنوبية تعلق جزئيا اتفاقية عسكرية مع جارتها الشمالية

أعلنت كوريا الجنوبية فجر يوم الأربعاء أنها ستعلق جزئيا اتفاقية عسكرية تم التوصل إليها في عام 2018 مع كوريا الشمالية في أعقاب قمة بين الكوريتين في بيونغ يانغ.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن كوريا الجنوبية ستعلق جزءا من اتفاق عسكري وقعته مع بيونغ يانغ في 2018 يهدف إلى الحد من التوترات الحدودية ومنع الاشتباكات العرضية، بعد أن تحدت كوريا الشمالية تحذيرات الولايات المتحدة وحلفائها وأطلقت قمرا صناعيا عسكريا.

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وأعلنت كوريا الشمالية أنها نجحت يوم الثلاثاء في وضع أول قمر صناعي عسكري في المدار وتعهدت بإطلاق المزيد في المستقبل القريب.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) إن كوريا الشمالية أطلقت القمر الصناعي "مالليغيونغ -1" من موقع الإطلاق في "دونغتشانغ ري" على الساحل الغربي في الساعة 10:42 مساء يوم الثلاثاء.

وأضافت الوكالة في بيان باللغة الإنجليزية إن "الصاروخ الحامل "تشيولليما-1" حلق بشكل طبيعي على طول مسار الرحلة المحدد مسبقا ووضع بدقة قمر الاستطلاع "مالليغيونغ-1" في المدار عند الساعة 22:54:13 بعد 705 ثوان من الإطلاق".

وأشارت إلى أن الزعيم كيم جونغ أون شاهد عملية الإطلاق في الموقع وهنأ المسؤولين والعلماء والفنيين الذين شاركوا في الاستعدادات للعملية.

وفي انتظار تحليل مفصل لعملية الإطلاق، لم تؤكد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ما إذا كانت عملية الإطلاق ناجحة، لكنهما أدانتا ذلك باعتباره "انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة التي تحظر أي اختبار باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".

وردا على عملية الإطلاق، قالت سيئول إنها ستستأنف أنشطة الاستطلاع والمراقبة حول الحدود بين الكوريتين، كما تعهدت باتخاذ خطوات لتعليق جزء من الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018.

ودافعت كوريا الشمالية عن الإطلاق الأخير باعتباره حقها المشروع في تعزيز قدراتها على الدفاع عن النفس وتعهدت بإطلاق عدة أقمار صناعية إضافية للتجسس في فترة قصيرة من الزمن، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية "إن الإطلاق سيقدم مساهمة كبيرة في تعزيز الاستعداد الحربي للقوات المسلحة للجمهورية.

المصدر: وكالات