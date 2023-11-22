زاخاروفا: رفض برلين دفع تعويضات للناجين غير اليهود من حصار لينينغراد غير مقبول

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن رفض برلين دفع تعويضات لكل الناجين من حصار لينينغراد، بمن فيهم غير اليهود، يتم بحجج غير مقبولة وغير مقنعة.

إقرأ المزيد

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "أخبرتنا (السلطات الألمانية) بأنها لا تخطط لتلبية طلب الناجين غير اليهود من حصار لينينغراد. نعتبر تحفظات وإشارات السلطات الألمانية إلى التسوية المزعومة لهذه المسألة من خلال دفع التعويضات إلى الاتحاد السوفيتي عقب نتائج الحرب العالمية الثانية غير مقبولة وغير مقنعة على الإطلاق".

وأضافت: "لا يمكن أن يكون هناك في المبدأ أي ربط قانوني بين التعويضات مع بعد الحرب وسعي الناجين الأحياء من حصار لينينغراد لاستعادة العدالة البشرية".

وأشارت إلى أن دعوة الناجين من حصار لينينغراد لها أساس معنوي، في حين يعتبر موقف السلطات الألمانية من الناجين غير اليهود من الحصار "صارخا".

وأضافت: "إن الفصل على أساس الجنسية أمر فظيع، لأنه أصبح سببا لأكثر الأحداث دموية في تاريخ حضارتنا".

وتوجه المشاركون في الدفاع عن مدينة لينينغراد وسكان لينينغراد المحاصرة بنداء إلى الحكومة الألمانية في سبتمبر الماضي وحثوها على دفع تعويضات إنسانية لكل الناجين في الحصار بمن فيهم الأشخاص غير اليهود. وأشاروا في رسالتهم إلى أن لينينغراد، التي كان تقطنها أكثر من 100 قومية فقدت في الفترة بين عامي 1941 و1945 أكثر من مليون مدني.



المصدر: نوفوستي